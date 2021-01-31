亞博旁臨時醫院料下月啟用　醫管局正進行配置測試

發展局局長黃偉綸今日（31日）發表網誌，指位於亞洲國際博覽館旁的臨時醫院建造工程已完成，命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，將移交醫院管理局。該項目本月20日舉行竣工移交儀式，醫管局正為醫院配置醫療儀器和進行各項測試，預計下月準備妥當，設有6座兩層高的病房大樓，提供816張負氣壓病床。

「臨時醫院」規模與一般醫院沒有分別，並按香港永久建築的標準設計和建造。建築署工程策劃總監梁健德表示，醫院佔地約30,000平方米，設有6座的病房大樓，每層有72張病床，並設有兩個護士站。醫院亦設有1座醫療中心，內有藥房和實驗室，可提供核酸測試服務。另有1座能源中心和其他醫療配套設施，包括1座液態氧氣缸，容量達11,000公升，可連續5至8日供應氧氣。

梁指，醫院整體布局採取「醫患分隔」，把6座大樓中央通道位置，預留作輸送清潔物資和醫護人員進出，而醫療廢物則沿外圍通道送走，減低感染風險。每間病房均按標準負壓隔離病房規格設計，例如病房入口設前室作緩衝區，病房外的氣壓經前室到病房時逐步降低，以單向氣流阻隔病毒傳播，減低交叉感染。