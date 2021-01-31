調查指港府資訊不足　僅30%受訪港人願接種新冠疫苗

港府購入的首批疫苗下月應市，惟安全性及保護率等問題至今仍未能釐清。香港醫院藥劑師學會及香港醫護聯盟，早前委託民意研究所，於本月8日至17日進行「新冠肺炎影響及3種供港疫苗選擇調查」，共訪問838名港人，今日(31日)發布調查結果。就新冠疫苗接種計劃，普遍受訪者關注疫苗的副作用、安全性及功效，僅31%人表示會參與接種計劃、33%人不會參與，另有36%人未決定。

從年齡層分析，有60%的70歲以上長者願意參與；不願參與接種的人則分布在18至29歲、30至39歲及40至49歲等3個年齡組別。以性別而言，願意參與接種疫苗的女性僅有16%，較男性低逾30%。

調查亦發現，僅39%受訪者認為政府提供足夠的疫苗資訊，僅31%受訪者表明會參與政府即將推出的免費接種疫苗的計劃，當中60%為70歲或以上長者；另有36%人表示未決定。65%已選定疫苗的受訪者當中，有54%人選擇復星/BioNTech疫苗、選擇科興則有28%、13%人選擇阿斯利康/牛津大學疫苗，另有5%人選其他疫苗。值得留意的是，當巴西布坦坦研究所公布科興疫苗有效率為50.38%，該款疫苗接種意欲一度由32%下跌至18%。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，有定期探望長者的受訪者中，只有26%會參與疫苗接種，建議政府在未來的疫苗接種中心安排藥劑師駐場，可監察接種後的不良反應、提供常見副作用諮詢等。對於科興遲遲未提交第3期研究數據，他建議藥廠直接將數據交予香港專家分析。

近日有消息指，港府有意訂購美國生物科技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)疫苗，初步數據顯示其效用預料達 89.3%。惟崔指出，該公司規模較小、員工不足400人，過去亦未曾推出與藥物有關的產品，未知能否穩定供應疫苗，相較而言，認為強生公司(Johnson & Johnson)的疫苗較有潛力。