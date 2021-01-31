投訴法官言論及裁決不公趨增　政黨促設司法人員行為調查辦公室

近年部分法官因判刑準則不一及個人立場涉偏頗引起公眾不滿。本身為執業律師的議員周浩鼎今(31日)指過去一段時間市民對司法制度提出意見，促司法機構參考英國做法，設立司法人員行為調查辦公室，並要求法律援助署監察濫用司法覆核的問題。他又批評政府部門各自為政、行政固化，強調政府必須推行行政改革。

民建聯今提出「變革香港」建議，在3個涉及國家安全、推動經濟發展和促進社會公平的理念定位外，亦促司法機構及政府推動實質政策突破。在司法改革方面，周表示終審法院首席法官張舉能上任時已承認，現行投訴法官行為操守制度有待改善，故他建議司法機構參考英國，設立司法人員行為調查辦公室 ，改善有關投訴機制，期望挽回公眾對司法機構的信心。

周又留意到近年司法覆核申請數目增加，認為制度被人濫用，有人不斷提請「無理取鬧」的司法覆核申請，及後被法庭罰交訟費。他認為法援署在審批司法覆核上的支援時，應加強把關，杜絕濫用情況發生。

至於在政府行政方面，周斥不論是分發抗疫津貼，抑或是觸碰私隱問題政策時，政府部門經常各自為政，未有協調，拖累工作進度；公務員團隊亦無進取誘因，行政固化，不願有效使用行政權力，而有基礎工程的工作過程冗長，讓市民苦等，認為有需要作行政改革。

該黨主席李慧琼指國際環境不斷變化，加上香港過去累積不少深層次矛盾，認為若沒有強而有力及積極有為的政府，即使有好的藍圖及理念亦難以執行。她指香港自回歸後，不單止引入問責制，整體架構和體制無太大改變，社會亦批評政府官僚、僵化和效率慢，而過去一年的抗疫工作上也有不少「甩漏」，強調推動行政改革為重點任務之一。