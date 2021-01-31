疫苗效用成疑　盧寵茂唱反調：未必需要第三期數據支持

新冠肺炎疫情持續，港府搜羅的3款新冠病毒疫苗效用及安全備受質疑，其中中國科興研發的新冠滅活疫苗因沒有提交第三期測試數據，未獲本港疫苗專家委員會審批緊急使用。港大深圳醫院院長盧寵茂今(31日)在電視節目表示，同意檢視第三期數據方使用疫苗為最理想，但在醫學上、如肝移植手術亦沒有三期數據支持有效，認爲政府應主動向廠商了解三期數據，同時積極採購第4款疫苗。

盧表示，作為醫生認同檢視疫苗第三期臨床數據後，才使用疫苗是最好，惟從醫學角度，並不是所有治療或預防方案都有足夠三期數據支持。他認為，港府應該主動出擊，向中央當局索取另一款內地國藥滅活疫苗的第三期臨床測試數據，交予本港專家審批，加快疫苗供港時間。他亦承認3款疫苗各存不確定因素，包括尚未獲審批及或被限制出口等，故應採購第4款疫苗，為市民提供多重選擇。

另外，他指港大深圳醫院近3600名員工接種新冠疫苗，當中約2100人已接種第二劑疫苗，整體接種率大約是82%。當中有20人接種後曾上報不適，包括出現流鼻水和鼻塞等感冒病徵，但短時間內已經恢復狀態，沒人需要入院或出現嚴重不良反應。

他強調，面對疫情需取捨，不可以用以前的流程作指標，又指是次疫苗審批較以往相對嚴格，而深圳及本港兩地交流密切，認為當局應先為有關人士如跨境貨車司機優先接種。