學者料BNO移民者在港選舉權將受限　地產界指走資問題不嚴重

英國國民(海外)護照(BNO)今日(31日)起不再獲內地和香港承認為身份證明和旅遊證件，而英方亦自今日起接受BNO持有人透過「5+1」計劃申請取得居英權。有論壇節目今午就有關話題進行討論，有國際關係學者認為，會透過有關計劃移民英國的港人最多只有30萬人，而中方未必會取消他們的香港居留權，但其選舉和投票權定必有所限制。另有地產界人士認為，按現時的賣樓套現移民情況來看，走資問題並不嚴重。

據指現時全港約有逾百萬BNO持有人，國際關係學者趙雨樂預料，會透過「BNO 5+1」移民英國的人僅屬少數，估計約有20至30萬人坐言起行。趙解釋，1997年港人的移民加拿大的高峰期也只有30萬人，惟在回歸後香港主權平穩過渡，而經濟亦沒有受到影響，當時有約20萬人在隨後的5年內回流香港，故相信今次的情況亦會相若。至於中方下一步會否取消雙重國籍方面，趙認為這是中國作為宗主國的權利，但覺得中方未必會「去到咁盡」取消香港的居住權，惟其選舉和投票權定必有所限制。

物業投資集團行政總裁湯文亮則指，據美國銀行一份最新的報告稱，預計今年移民英國的港人可帶走2800億港元，惟湯認為實際情況未必如是，因為當中售出的物業可能仍未償清物業貸款。湯估計，扣除清還貸款的金額後，可能實際流走的資金約1000多億元，而他認為這個數目對房產市場而言非常少，不覺得有走資問題存在。

同場的教育大學亞洲及政策研究學系講師關仲然則指，據他所知，不少年輕人都知道透過新BNO計劃移民英國後，未必有穩定的前程，希望大家深思他們如此不顧一切的背後原因。