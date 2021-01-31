資訊科技工會指電話卡實名制礙創科發展　促政府收回建議

港府正就電話卡實名登記制度作公眾諮詢。昨晚(30日)「香港資訊科技界工會」就事件在社交專頁表態，指實行制度會妨礙香港IT業的增長發展，增加科技公司研發及測試新系統的時間，令項目的成本增加，批評港府的政策與內地「提出大力支持和促進5G、資訊科技及研發背道而馳」，促政府撤回建議。

工會表示，在科技公司的開發人員研發及測試新系統間，會以SIM卡模擬大量不同的身份，或對系統作出多次訪問，以收復錯誤及進行壓力測試以評估新系統的穩定性。但在實施電話卡實名制後，有關係統開發過程定將無可避免地延長，引致項目成本將因此增加，而在快速發展的創科行業中，或許意味技術的滯後，其次是研發（R＆D）障礙。

另外，工會又指，在物聯網（IoT）的技術發展水平上，不少業界人士擁有4至5張SIM卡，因此無論是SIM卡強制性註冊，或一個人擁有SIM卡的數量受到法律限制，「都會為IoT發展帶來的弊多於利」。

工會批評政府的建議「對本港創科業界作如此破壞式的限制措施，令大灣區的科研發展前景蒙上重大陰影」，促政府三思，並立即撤回有關「電話智能卡實名登記制度」的提案，以維持現有穩定的創科環境，令業界繼續正常發展。