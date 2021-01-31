婚禮銳減業界陷困境　促政府補助租金兼派16萬元津貼

本港新冠肺炎疫情嚴峻，雖然婚禮獲政府豁免為群組聚集，惟人數上限僅20名，包括新人、見證人及觀禮賓客，令不少新人選擇婚禮延期，令業內從業員陷入「零收入」困境。由約200名婚禮業從業員組成的「婚禮大聯盟」今日(31日)舉行記者會，希望政府關注他們的苦況，建議政府發放一筆過16萬港元津貼，同時補貼實體店8成租金，為期6個月。

聯盟表示，受疫情及政府嚴苛的防疫措施影響，去年1月至9月期間，登記結婚新人僅1.7萬多對，較2019年同期急跌45%，亦與03年沙士時4萬多對比較，錄得逾半跌幅。聯盟批評禁聚令等防疫措施永無止境，業界久久未見曙光，損失逾90%生意，婚禮業地標「百利商場」更有35%店舖結業。

經營婚紗店的黃女士指，不同規模的婚禮都是各中小企的環環相扣的合作成果，涉及婚禮攝影、化妝、花球、皮鞋及司儀等逾20種服務，可見疫情對行業影響甚廣。她感慨指「依家嘅情況同停業無分別」，她指業界每年平均服務逾5萬對新人，惟今年受疫情影響，損失高達81億港元，批評政府對業界苦況視而不見。

油尖旺區議會主席余德寶指，有關訴求並非「獅子開大口」，希望政府不要以愛莫能助的態度看待，促在婚禮業零收入的真空期提供幫助。他指，如婚禮業出現大規模結業，除了影響僱主及僱員，一眾新人亦會損失訂金，受影響的範圍並不少，促政府伸出援手，助業界渡過難關。