運輸署單車徑實測電動滑板安全　家長不贊同鬆綁怕撞傷小童

近年電動滑板車及電動單車十分盛行，同時衍生不少意外，而道路上駕駛有關車輛仍屬違法行為。運輸署擬為有關規例「鬆綁」，今日(31日)更舉行實地試駕，容許已登記的市民於將軍澳海濱公園一段單車徑駕駛有關車輛。有電動車友直言「等到頸都長」，期望當局盡快容許電動單車在全港單車徑行駛。惟亦有家長表示不贊同，因其車速頗快，擔心小朋友閃避不及出現意外，冀當局先作充足研究及試驗。

是次測試在將軍澳單車徑舉行，沿途有工作人員指示方向及提醒公眾該處正進行測試，參加者到場後亦要提交健康申報表，並為車輛作簡單檢查，其後會獲發頭盔、反光衣及車輛許可證，試行期間要把許可證掛在車輛上。據現場職員透露，今日有約30名市民參加，料3日合共涉及約百人。

香港便攜式電動車總會顧問嚴先生指出，他自2013年起接觸電動滑板車至今約8年，今日是首次在香港合法駕駛電動車，對此感到興奮，直言「等到頸都長」。他認為電動車有助市民節省時間，若應用於運輸等行業亦有經濟效益，惟香港電動車立法方面較新加坡等地落後5至10年，期望港府可盡快允許電動車在有規管情況下合法行駛。

總會另一成員許先生則指，推行新例的最大阻力來自社會風氣，因電動單車是全新代步工具，不少市民擔心其速度較快，易生意外，惟事實上電動單車意外率不高，相信只要港府加強於單車徑執法、車友遵守規矩，行人與電動單車就可「河水不犯井水」，減低意外率。

駕駛電動單車1年多的陳先生指，他居於天水圍，平日以私家車代步，但由於停車場較遠，到該處取車需時約半小時，若以電動單車「駁腳」則可節省一半時間。他又指，香港單車徑不多，期望港府可「鬆綁」規例至行人路，方便日常出行，同時港府亦應作適當規管，以免出現意外。

帶同子女到場踩單車的彭太指，電動單車速度較快，擔心單車徑上的小朋友難以躲避，直言對新例「無乜信心」，期望當局先作研究及試驗。市民黃先生亦表明不支持有關措施，曾遇過車主駕車時「風馳電掣」，更不慎跌倒，十分危險。