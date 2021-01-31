潮濕偏東氣流本周後期殺到　勢成近12年來第四暖年廿八

農曆新年將至，天文台預測本周大部分日子天晴有陽光，周二（2月2日）市區最高氣溫升至攝氏25度，而一股達強風程度的東北季候風將於當日稍後時分抵達本港，預料周三（3日）「立春」天氣稍涼。但本周後期再有一股較潮濕的偏東氣流，氣溫上升，雖然最高氣溫其後逐漸下跌，但下周二（2月9日）仍有望成為近11年來第四暖的年廿八。

俗語謂「年廿八，洗邋遢」，天文台預測當日大致多雲，氣溫介乎攝氏18至21度。根據天文台資料顯示，近年最暖的年廿八為2010年2月11日，當日最高氣溫達攝氏26.9度，而去年年廿八（2020年1月22日）錄得攝氏23.6度，其次是2015年2月16日的攝氏21.6度，意味今年年廿八或成為近12年來第四暖。

天文台預測，廣東地區本周大部分時間天色良好，而影響沿岸的東北季候風將逐漸緩和，未來一兩天該區日間溫暖，本港氣溫逐漸上升，周二溫升至攝氏25度，大致天晴。日間溫暖及乾燥，部分地區有煙霞。

天文台指，隨另一股達強風程度的東北季候風在周二稍後抵達華南沿岸，預料本周中期天氣稍涼，周三「立春」早上清涼，部分時間有陽光，市區最高氣溫達攝氏20度。該季候風會在本周後期逐漸被一股較潮濕的偏東氣流取代，本港近周末氣溫再次逐步回升，周六（6日）市區最高氣溫回升至24度，大致天晴。