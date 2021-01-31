12港人蛇家屬探訪後已返港　李子賢母親指兒子有講有笑

12港人蛇案其中10人上月於內地被判囚7個月至3年，有家屬上周於內地完成隔離檢疫後曾探望子女，其中李子賢被裁定偷越邊境罪罪成，其母今(31日)透過「12港人關注組」社交平台發文表示兒子將於3月22日刑滿，早前已與兒子分別作面見及視訊探訪各1次，又指會面過程中兒子如平常一樣與她「有講有笑」、充滿正能量，而她現已回到香港。

12港人關注組早前表示，有兩名判囚者的家屬早前已抵達內地，並已於本月25日到看守所探望子女，當時家屬指子女精神不俗，會面過程約1小時，而有關探訪為每月2次，每次不多於1小時。但家屬在27日計劃返港前進行第2次探訪時，當局突然稱因疫情關係，要等待安裝視像裝置後才可安排探訪。

李母今表示已完成面見及視訊探訪，並上載相片指應兒子要求將一疊歌詞及貓相片寄到其所在的鹽田看守所。她又向兒子說會在移交的地方等其回來，對方回應指「咁香港見啦」。

深圳市鹽田區人民法院上月30日就9男1女的控罪作出裁決，其中男子鄧棨然及女子喬映瑜因組織他人偷越邊境罪罪成，分別被判囚3年及2年，鄧被判罰款2萬元人民幣，喬則被判罰款1.5萬元人民幣。

其餘8名男子，包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，則被裁定偷越邊境罪罪成，分別判囚7個月及罰款1萬元人民幣。至於2名事發時未成年男子，則被移交本港警方跟進。據悉被判囚7個月的8個港人，料將於3月服刑完畢。