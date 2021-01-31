基層醫療不足擬增設6康健中心　有糖尿患者獲建議後成功減磅

香港人口老化嚴峻，令醫療體系壓力日漸增加，以「預防為本」的基層醫療變得更為重要。葵青地區康健中心今(31日)就地區基層醫療發展路向展開研討會，食衞局表示將於今年內推出基層醫療健康發展藍圖，並就此展開諮詢，現正籌辦黃大仙及深水埗的地區康健中心，稍後會推展至南區、荃灣、元朗及屯門4區，另計劃在其他11區開設地區康健站。

食衞局又指，推動地區康健中心有3個重點，包括減少重複入院及住院需要；糾正以急救服務為首個接觸點；以及加強推動個人和社區參與。由於公立醫院服務壓力每年上升，如急症室去年接近160萬病人求診，其中次緊急及非緊急新症佔半數，而部分專科新症排期時間亦較長，認為仍有改善空間，而推動基層醫療可帶來幫助。

前醫管局主席、葵青安全社區及健康協會顧問委員會主席梁智鴻表示，基層醫療旨在透過健康教育、及早找出長期病患者，為他們提供支援以控制病情，藉此減少入院人數，減輕公立醫院壓力。葵青居民容女士在參與中心的糖尿篩查服務後，發現自己是糖尿病前期患者，在中心醫生、營養師建議下，她成功減磅8公斤，開始懂得健康管理及定時運動，現時心情亦較愉快。