南亞7匪設比特幣交易騙局掠360萬元　潛逃近4周終落網

南亞兵團作惡多端，本月4日晚上約8時半，一名姓李(37歲)比特幣（Bitcoin）賣家受2名南亞假買家哄騙，由對方載送至柴灣大潭道山翠苑附近一偏靜避車處交收貨銀，他在車上收取360萬港元現金後，將相應數量的比特幣傳送予買家。惟成交一刻，另一輛私家車疾馳而至，3名南亞同黨奔出將事主拖下車廂及搶走其現鈔，得手後跳回原車，並與買家相繼絕塵逃去。事主手腳擦傷，其後向巡經警車報案求助，案件交由東區警區重案組跟進。

東區警區重案組高級督察吳勵堯表示，受害人去年3月經網上交易平台認識一名南亞漢，雙方在當月至12月期間，成功進行5至6次比特幣交易，而事主亦從中獲得10多萬港元現金。至今年初，該名南亞漢向事主介紹一名同鄉，聲稱對方有意向他購買更多比特幣。事主表示感興趣，並於1月3日在北角應邀登上該2名南亞漢駕乘的豪華房車，從車內交易中取得100萬港元現金，翌日再按對方要求會面進行更大額交易，詎料墮入陷阱失財。

警方經深入調查，包括翻查分析現場一帶大量「天眼」片段後，鎖定一個犯罪集團，東區警區刑事部聯同網絡安全及科技罪案調查科，昨日(20日)在九龍新界多處以涉嫌行劫拘捕7名疑犯，其中包括持護照的埃及籍主腦和6名持香港身份證的巴基斯坦漢(21至46歲)，分別報稱學生、司機及商人等，部分人有黑幫背景。被捕主腦從事珠寶手錶生意，相信涉案360萬港元現款是由他提供予同黨，以誘騙事主「落疊」。行動中，警方成功凍結主腦所持有、價值約90萬港元的虛擬貨幣，所有被捕人士正被扣留調查。警方正追查案件，不排除牽涉其他受害者，之後或有更多人被捕。