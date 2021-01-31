政Whats噏：轟海洋公園唔清唔楚　石禮謙：銀行借錢都要睇盤數

陷入財困嘅海洋公園繼去年中獲港府撥款54億港元救亡，當時已經引起各界不滿，話浪費公帑，但點知大半年後，海洋公園再次攤大手板問立法會攞錢，話要搞「重生」方案，即係公園要轉型，將免費開放山下園區，並加入外判模式，期望可自負盈虧，但就要多67.9億港元！雖政府以支援海洋公園集中教育同保育工作等理由，再次向公園「泵水」，但有商界議員就鬧爆政府堅拒支援失業人士，反而一而再、再而三倒錢落海救海洋公園，促請園方向公眾詳細解釋計劃書，認真計好條數！

話時話，海洋公園喺舊年要公帑填氹時，市場已經有聲音話不如將海洋公園幅地嚟起樓，價值仲高，而最近又提出「重生」方案，唔少議員炮轟海洋公園唔可以剩係攞集體回憶嚟做藉口，仲鬧爆公園唔與時並進。

地產及建造界議員石禮謙提到海洋公園就把幾火，佢話疫情下好多人失業，最新失業率已經去到6.6%，接近25萬人，政府就一直唔幫失業人士，加上好多中小企都就捱不住，建議將啲錢支援呢批有需要人士仲好啦，毎人每月派發6000至8000蚊，連續支援6個月，都唔使咁大筆錢，質疑政府點解寧願幫海洋公園，都唔肯幫普羅大眾，由得佢哋等死咁話喎！唔幫不特止，仲拎市民啲錢去幫海洋公園！

石禮謙仲話海洋公園係香港人集體回憶，但到依家年年蝕錢，公園可以話已經完成咗佢歷史任務，之前拎50幾億港元今次又要，幾十億元又再幾十億元，話教育保育工作，未來仲話係免費入場，變成大笪地，拎完又拎之餘，園方仲要無清楚發展方向，又唔清唔楚。

唔清唔楚係講緊盤數！石禮謙解釋，一直以來園方都無清楚、公開交代盤數畀市民知，就算攤大手板拎錢都係，從無交代數據，佢仲比喻話依家情況就好似起咗間紙屋，以為自己大功告成搞掂晒，但點風一吹，咩都無晒得個吉。佢仲話，去銀行借錢，人哋都會要求睇你過往啲信貸紀錄啦！

所以話，今次再泵水都唔緊要，但就要求園方交出詳細計劃書，解釋晒重生方案係點，數據務必清楚列明，好似園內設施或者店舖，估計幾錢租、收入幾多，支出收入全部都要有，畀個可行方法嚟，一一解釋晒咁話。

佢仲話立法會無義務去救海洋公，各位議員都有責任把關，唔好咩解釋都無就畀通過咁話。講到咁，市民都真係要碌大隻眼睇清楚議會，喺缺乏民主派議員下，一班建制派派會否變成橡皮圖章！