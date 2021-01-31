政Whats噏：漏嗌區議員視察小巴線　灣仔區會副主席捱轟

區議員不時會聯同政府部門就一啲社區規劃進行實地考察，但如果一班區議員去視察時漏咗幾個又點呢？灣仔區議會上周四召開大會，建制派區議員林偉文質疑早前有一次運輸署同其他區議員一齊實地視察小巴線規劃，但就無約到佢去。點知運輸署灣仔高級運輸主任黎聲泉反稱，係灣仔區議會副主席、發展、規劃及交通委員會主席麥景星約運輸署嘅工程師去現場視察喎。咁即係麥漏咗叫埋林去視察？

麥澄清佢因為緊張相關小巴線計劃，所以先會盡早同運輸署溝通。不過，就連同係民主派區議員嘅邱汶珊都反指麥身為委員會主席，都唔知邊位區議員係持份者，質疑唔通服務街坊都要分政見咩？林偉文就多謝邱仲記得佢，又話唔單止佢，仲有區議員張嘉莉同謝偉俊都係持份者。林又以「偉大嘅副主席」嚟影容麥，希望麥以後去實地考察帶埋佢哋，稱「我哋班小朋友要跟住你呢位偉大嘅副主席㗎嘛」。

唔單止視察，呢個委員會會議之前因無官員出席而要延後，點知麥景星照喺當日同相關團體網上開會，引起其他議員不滿，指當日出席會議嘅區議員唔可以代表晒委員會嘅所有人，亦唔應該自行總結會議嘅討論結果。麥就解釋嗰次會議唔夠法定人數，亦無民政專員參與，所以佢都無當係正式會議，但既然已邀請晒相關嘅團體開會，咪索性畀團體分享下意見囉。