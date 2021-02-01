一日2宗野豬疑遭獵殺　屍身棄荔枝角山邊

昨日(31日)晚上9時許，荔枝角長坑路一山邊位置，有途人見3名形迹可疑的男子突然於上址徘徊，期間驚聞有野豬哀鳴，擔心有野豬被人獵殺，於是報警求助。警方接報到場，該途人稱3名男子已逃去無蹤，但卻發現一具野豬屍首伏臥於地上，前足更被懷疑捕獸器夾中。警方經初步調查，不排除有人利用捕獸器捕獲野豬後，再施毒手將牠殺害，惟期間被人撞破，為免事情鬧大而棄豬屍逃遁，案列作虐待動物，暫未有人被捕。

另外，警方今日亦接獲報案，指有人在八鄉長莆村山邊放置一個捕捉野豬的鐵籠。元朗警區刑事調查隊動物專隊接手調查案件，警員經深入調查後迅速鎖定疑犯，於同日下午拘捕2名分別48歲姓張及54歲姓謝本地男子，涉嫌以被禁止的方法狩獵野生動物。2名被捕男子現正被扣留調查。

據了解，2名被捕人士均居住於村內，警方其後曾到其中一名被捕人士家中搜查，並檢獲燒焊機及電鋸，有人於調查期間承認曾使用工具捕捉野豬。有村民亦曾向相關部門投訴，曾在元朗的鄕村，見過有人私下燒焊自製巨型捕捉動物的鐵籠，並在村內兜售野豬肉。