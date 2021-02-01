曾身處新界及九龍9幢疫廈人士　須接受強檢

2021年02月01日 00:10
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    油麻地及佐敦指定區域有大廈納入強制檢測。
    ​政府昨（1月31日）深夜刊憲列出9幢疫廈，要求於指定期間身處這些大廈的人士接受新冠肺炎病毒檢測，包括：
    位於指定區域或受限區域以外，過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案的兩幢大廈：
    1. 元朗合財街19號鉅發大廈1座
    2. 天水圍天瑞路83號天恒邨恒樂樓
    位於指定區域，並新增一宗或以上確診個案的7幢大廈：
    佐敦指定區域：
    1. 廟街165-167號
    2. 文蔚街2-24號/文昌街1-23號文蔚樓
    油麻地/旺角指定區域：
    1. 新填地街157-159號
    2. 渡船街252號富景洋樓
    紅磡指定區域：
    1. 機利士南路27-37號、必嘉街67-69號及曲街20-22號機利士大廈
    2. 紅磡寶其利街28號寶源大廈
    深水埗指定區域：
    1.鴨寮街258號
    任何在今年1月18日至1月31日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月3日或之前接受檢測；受檢人士若在今年1月28日至1月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease/