何志平專欄：風雲莫測

「10天了，特朗普奇怪的靜，在新聞上沒有了他大嚎大嚷的蹤影，好像世界都停頓下來，真的沒趣，很不習慣！」美國中部的朋友「哥麥」來電呻嘆着。哥麥是退役軍官，從他的眾多戰友裏聽到很多隊伍裏面的消息。「眾人都在尋找1月頭一個星期發生事情的內裏真相。新聞報道的只是冰山一角，背後一定有驚天動地的故事！」哥麥欲言又止，吞吞吐吐的說着。

他打開了話題，我便打蛇隨棍上的問下去：「對特朗普來說，沒有甚麼比搶回大位寶座更為重要的事。他所有的心思計謀、部署安排、力量精神，都集中在怎樣再幹4年總統。其他疫情經濟、國際事務，一併置諸腦後，任由手下，蓬佩奧之流自把自為的吵鬧去。這時節，不剛好是他在伊拉克謀殺了伊朗的蘇曼尼將軍的一周年嗎？伊朗很可能藉此生事呢！」

哥麥最了解美國的軍事動向，問題正中下懷，精神抖擻的道：「對的。美國在去年12月底，派出B-52攜核彈的轟炸飛機從美國本土直飛波斯灣以顯示威力，而第5艦隊的尼米茲核動航空母艦攻擊群也正在波斯灣守候着，以防伊朗在這期間對美方不利。奇怪的是，我們都在電視新聞中看到，2020年12月31日除夕，特朗普扔下百多名他請來跟他一起在佛羅里達的莊園俱樂部歡度除夕夜的賓客不理，和夫人趕回白宮。亦於同一天，美國國防部發消息，說尼米茲航母攻擊群已被召回加州的基地去！你會怎樣的演繹這個軍事大決定、大動作？」

我奇怪的問：「我們這邊沒着意這消息啊！我們都擔心以為特朗普會突發神經病，跟伊朗開戰，而延長總統任期。急忙突然的把一個核航母戰鬥群180度的轉過頭來開回家不是一個輕舉妄動的決定啊！內裏因由是啥？」

哥麥認同着說：「去年12月23日，特朗普還在推特上警告伊朗不要打報復美國的主意，還派轟炸機直飛到他們上空示威，兩天之後便把核航母群撤走，這包括航母上60多架戰鬥飛機，帶導彈的巡洋艦和3艘驅逐艦，幾艘帶有核飛彈的潛艇，和超過5,000多名士兵。據報道，命令是來自國防部而不是參謀長聯席會議！去年11月3日選舉後，國防部長埃斯珀被辭職後，米勒署任。報道謂米勒不顧中東總司令麥建時和眾多軍事情報專家的強烈反對，認為航母群在中東起的威懾作用不大，說航母群出海7個多月了，是時候荷着核武彈頭的戰鬥群回家了。那是2020年12月31日的通知。」

「那是否意味着米勒，或特朗普本人認為美國本土的威脅比中東伊朗的軍事危機更需要用核武器來震懾呢！是不是要趕上一星期後，1月6日國會的認證而起啥作用呢？」

老朋友曖昧的笑道：「自己去猜吧！只給你說公布了的消息，各取所需，把資料串連起來，自己做結論。精彩故事還在後面：1月3日國防部說伊朗頒布對特朗普總統不利的惡言，又再下令要尼米茲戰鬥群轉頭開回波斯灣去！同一天，10名在世的前國防部長，包括馬蒂斯、埃斯珀、切尼和拉姆斯非爾德，聯署了一篇在1月4日各報齊登的評論文章，譴責特朗普對美國民主精神和制度的威脅。1月6日在國會山莊的動亂看不到軍隊或國民警衞軍的及時出現。國會眾議長佩洛西當天馬上致電參謀長聯席會議主席，詢問發動核武戰爭的按鈕使用步驟和如何確保一個情緒不穩定的總統不能胡亂決定使用按鈕。之後便是總統的社交媒體平台全面被封鎖。餘下來便是軍頭們齊聲譴責暴亂暴徒，齊呼效忠美國憲法。而從1日6日後，特朗普便也乖乖的安靜下來了。這都是公開報道的事實。」

這只是會在別的國家發生的事！共同點都是背後策劃的是亞美利堅，只有美國人能搞出這樣的鬼事來。真是耐人尋味，風雲莫測！