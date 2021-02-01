科大科研團隊獲國家科技部資助　研新型量子物料

材料的應用和演變往往主宰人類的生活質素。近年，各個先進國家都大力推動量子信息技術發展，其中量子計算、量子通訊、量子傳感為主要發展方向。香港科技大學量子材料中心獲國家科技部直接資助1758萬元人民幣的經費，探究一種新量子物料的基礎物理特性，有望用於研發新型量子芯片，提升量子計算機的運算和存儲能力。

研究項目是國家重點研發計劃「量子調控與量子信息」下的「轉角石墨烯及其他摩爾超晶格材料的奇異物性研究」。研究主要從電學和光譜學角度出發，探索新量子材料的基礎物理特性和未來應用。

該研究項目最大特色是開發新型人工調節的二維摩爾超晶格體系材料的量子輸運和光電學新特性，以開發低能量損耗的量子磁性存儲方案，有望製成無耗散的量子芯片器件等。這類器件可用於量子計算機等設備，大大提升運算和存儲能力。而且，摩爾超晶格體系在光電探測、光電芯片等領域也有顯著優勢。

領導研究的科大物理學教授、量子材料中心主任王寧指出，量子技術將革新、提升人類獲取、傳輸、處理資訊的方式和能力。因此，率先掌握量子科技及技術應用的國家，將主導科技發展。他亦期望能建立一支具國際競爭力、理論與實驗並重的量子材料研究隊伍，並吸引本科生參與量子材料研究，冀5年後有成員入選國家級人才計劃，參與國家科技發展。