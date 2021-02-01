疫情一年血庫插水式下跌　谷底時捐血人數僅平日五分一

新冠肺炎疫情下各行各業叫苦連天，「插水式」下跌的不止經濟民生，還有救急扶危的捐血數字。紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣回顧疫下一年，形容遇到前所未見的挑戰，以往每日有約1000人捐血，但疫情下最差一日跌至197人，當時正僅第3波疫情最嚴峻之時，血庫存量僅夠用3日，「沙士時最差都有500幾人捐。」農曆新年又是另一道難關，又適逢情人節，李不敢預計捐血人數，「只希望順利捱過！」

疫情去年一月尾攻港，李指農曆新年時捐血人數大跌一半，當時市民對疫情仍很恐慌，政府實施禁聚令、停課及在家工作等社交距離措施，連捐血流動隊都無法出動，每日捐血人數跌至400至500人。去到第3波疫情，平均每日僅有300至400人捐血，7月中起確診數字急升，7月14日捐血人數跌至谷底，僅有197人捐血，隨後2日的數字都不足200人，李指是除了打風外錄得的最低數字。他指2003年沙士時的捐血人數都未跌至這般差，「嗰時好多人死，但因為時間短，半年就完咗，影響冇咁大。」

血庫告急隨時影響輸血服務，李指要輸血的一般是貧血、癌症、分娩、創傷及進行器官移植的病人，由於公立醫院削減非緊急服務，整體用血量較往年下跌了10%，但仍比不上捐血數字下跌速度，最嚴峻時血庫僅餘3日存量。他指收緊社交距離措施對捐血人數非影響最大，學校停課才最大殺傷力，「成年學校幾乎只開得3個月，流動隊出動次數少咗好多，原本1000個預約，取消咗40%。」他指「新血」對捐血數字很重要，一般都是學生，上一年有3.3萬個新捐血者，但去年只招募到約2萬人。

輸血服務中心的另一波打擊，是爆出數名捐血者確診，當時社會瀰漫一股恐慌，擔心病毒經血液傳播，李曾多次澄清，根據研究沒有個案透過血液感染新冠肺炎。他指捐血站有確診者之事，幸未嚴重影響對捐血數字，捐血站其後更以隔板分隔捐血區，並做了很多感染控制措施，並呼籲市民分段預約，減少人流聚集，加強捐血者信心。

展望新一年，李希望捐血數字可回復理想水平，至少每日有500人捐才令血庫穩定，並提醒市民捐一包血，可救3個人。農曆新年一向是捐血低迷的日子，加上疫情關係，他難料屆時捐血數字會否再創新低，盼望市民踴躍伸出援手。本港即將有新冠疫苗，一般而言，接種滅活疫苗要暫緩捐血一日，接種減毒活病毒疫苗則要暫緩捐血4星期，針對新冠疫苗與捐血的安排，中心及醫管局正密切跟進。