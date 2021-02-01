議員倡公職人員須申報國籍　海外物業及政治聯繫亦須列明

中國政府宣布不再承認英國國民（海外）護照（BNO）為旅行證件及身份證明，特區政府隨即公布同樣安排。BNO引發的雙重國籍問題爭議不斷，截止去年12月初，市面有逾59萬本BNO流通，有具法律背景的議員認為應強制公職人員申報是否持有BNO，當中包括公務員、區議員，甚至司法人員等，不但應設立申報機制，讓他們在國籍上作出抉擇，同時應要求申報其在海外持有的物業及政治聯繫等，以此釐清個人國籍及海外聯繫，做到正本清源。

本身是大律師的議員梁美芬表示，有關申報國籍問題，政府向來都「隻眼開隻眼閉」，港澳兩地均沒規定一定要申報，可見從未正視過有關問題，惟最近國籍問題變得相當敏感，認為是時候重新檢視公職人員國籍。她解釋，若是普通市民或不用要求強制申報，但公職人員如區議員等，必須履行其職責，否則將影響公眾利益，就理應設立申報機制。

梁續指，申報讓政府知悉員工國籍，更有利於工作的分配，如該人員持有雙重國籍，上司可妥善安排工作，避免出現利益衝突。她又解釋，中國在外交政策上表現克制，但公職人員申報國籍問題是本港政府份內事，根據《基本法》第101條，清楚列明各司司長、副司長及局長等不可持有外國國籍，但其他主要官員並無包括其中，梁認為，有必要設立申報機制，政府主要官員申報後，公眾才能一目了然，她更建議處長級人員應率先進行申報。

對於BNO惹起雙重國籍的問題，另一議員容海恩則認為公職人員不應有雙重國籍。她指出，公職人員酬金由公帑支付，加上港人的國籍已提升為國際關注、政治考慮事項，認為公職人員有需要向政府釐清個人國籍。至於有關公職人員申報國籍的程序，她建議政府可要求相關人士簽署聲明，假如有人作虛假聲明，便已干犯現有條例。

她認為有關機制能否落實視乎政府決心，又稱如最終落實有關做法，相信政府或會審視部門職系需要，考慮敏感的職位或只能由中國籍人士出任。容又建議政府應更新公職人員個人資料，國籍以外，亦可要求他們申報在海外持有的物業，及與海外機構的政治聯繫等。

此外，英國國民（海外）護照（BNO）昨起不能用於出入境，內地官媒同日發表評論文章，指英國為港人「訂製」的BNO護照已成廢紙，批評在《港區國安法》生效以來，英國單方面以「捍衞香港的自由和自治」大肆炒作，擴大BNO適用範圍，妄圖「抽水」香港經濟。

另國務院港澳辦亦發表聲明，譴責英方違背承諾，實施所謂持有BNO者赴英居留和入籍政策，把大批港人變成其「二等公民」，是對中國主權的公然冒犯。又強調英方做法違反中英聯合聲明，是赤裸裸的毀約行徑，港澳辦將保留進一步採取反制措施的權利。