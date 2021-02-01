東方民調：忽視天井垃圾　抗疫倒瀉籮蟹

新冠病毒侵襲多個舊區，港府防疫政策繼續「踢一踢，郁一郁」，僅聚焦大廈喉管事宜，卻忽視天井垃圾堆積的問題，除增加播疫風險外，若有人亂丟煙頭，更有釀成火災危機。有議員轟港府失職，無力統籌管理私樓如「三無大廈」等，令舊區烏煙瘴氣，斥抗疫工作如「倒瀉籮蟹」，若不做好公共衞生，封區強制檢測亦難遏止疫情蔓延。

舊區三無大廈遍地開花，衞生情況惡劣，喉管亂駁日久失修，污水四濺；天井及簷篷垃圾堆積如山，口罩、膠樽、飯盒、廚餘及煙頭等垃圾「應有盡有」，惹來鼠蹤處處，成播疫溫床。

三無大廈沒有業主立案法團、沒有居民組織、沒有聘用物管公司，形同三不管之地。全港約有5,300幢三無大廈，集中於油尖旺、深水埗、九龍城及紅磡等舊區，這些區域亦接連失陷。

大廈住戶都是基層人士，流動性大，甚至不乏南亞少數族裔以至「一樓一鳳」，一旦爆疫，難以追蹤。三無大廈成一大疫源，猶如計時炸彈，疫情蔓延可說是港府長期忽視舊樓衞生隱患所致。

民政事務總署雖有「地區主導行動計劃」，為有需要大廈包括三無大廈進行一次性的公用部分清潔服務，惟清潔過後很快便打回原形。該署早前亦因應疫情批出額外撥款，為約300幢環境衞生惡劣的目標大廈提供額外清潔服務，當中不乏三無大廈。不過，該署由去年8月中至去年12月，僅為當中的106幢目標大廈提供服務。

議員柯創盛表示，港府冀透過封區強檢阻止病毒蔓延，但忽視地區衞生惡劣，造成另一個播疫溫床。他歸咎食物環境衞生署多年來無做好清潔後巷和杜絕鼠患工作，如三無大廈無王管，簷篷堆滿垃圾，當局亦不派人協助清理，又指港府必須做好公共衞生，否則推行強檢亦無法遏止疫情蔓延。

至於喉管滲漏及非法接駁成播疫主因之一，柯批評港府每次待爆疫才亡羊補牢，針對私樓林立的爆疫重災區油尖旺等，更顯無力管理，轟抗疫工作如倒瀉籮蟹。