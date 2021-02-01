東方民調：疫區衞生惡劣喉管亂駁　鼠患溫床

新冠病毒襲港已經一年，但港府防疫無能，迄今疫情蔓延多區。舊區更淪爆疫重災區，港府首度封區進行強制檢測，更揭露三無大廈環境衞生惡劣，喉管失修亂駁，簷篷天井後巷垃圾堆積，惹來嚴重鼠患成播疫溫床。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者憂三無大廈成播疫炸彈，歸咎港府一直忽視三無大廈藏污納垢而埋下禍根。受訪者又批評港府無能，恐無力清除三無大廈痼疾，令抗疫事倍功半，疫區陸續有來。

深水埗及油尖旺區舊樓、唐樓淪為爆發點，當中不少為三無大廈。油麻地是最早設有「指定區域」的地區，只要有一宗確診便須全幢大廈檢測，及後佐敦一帶多幢舊樓污水持續驗出新冠病毒，港府首度設「受限區域」，進行封區強檢。一波未平一波又起，北角東發大廈驚現垂直傳播，部分居民須緊急撤離。正當港府聚焦三無大廈破舊喉管成播疫途徑，被揭忽略了舊區的衞生環境惡劣。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問314名18歲或以上市民，結果顯示，對於三無大廈衞生惡劣，又有南亞人及假難民雜居，難以管控，51%受訪者認為，港府須根治衞生及管理問題；27%憂疫區恐陸續有來；18%炮轟藏污納垢無人理。

三無大廈天井如垃圾崗，部門接獲居民投訴亦無理會，54%受訪者斥港府無視問題，責無旁貸；28%直指，惹來鼠患增播疫風險；14%斥港府清潔騷淪表面工夫。

舊區爆疫，港府才聚焦三無大廈喉管滲漏及非法接駁等問題，54%受訪者批評港府監管不足，後知後覺；30%斥港府忽視播疫溫床成禍根；12%轟港府亡羊補牢慢十拍。

港府無視舊區衞生問題，盼透過封區強檢阻止病毒蔓延，44%港府批評港府抗疫頭痛醫頭，腳痛醫腳；38%認為無做好衞生難遏止疫情；12%則揶揄港府精準防控淪大笑話。

港府早前為約300幢環境衞生惡劣的目標大廈提供額外清潔服務，當中不乏三無大廈，但至今一大半未獲清潔，38%受訪者直指，非定期清潔，快打回原形；37%斥進度緩慢，「唔湯唔水」；20%轟港府抗疫力度不足。

全港約有5,300幢三無大廈，港府抗疫逾一年仍未受控，45%受訪者斥港府無能，難清除痼疾；27%憂三無大廈淪播疫炸彈；24%認為港府一日不拆彈，抗疫事倍功半。

綜觀情況，大部分受訪者憂慮舊區爆疫失控，歸咎港府後知後覺，一直忽視三無大廈危機所致，受訪者又批評港府抗疫只是頭痛醫頭，精準防控淪為大笑話。