中大前列腺動脈栓塞術治男士之苦　改善尿頻失禁

「以前痾尿射過界，依家痾尿滴濕鞋」，前列腺問題是男士們的噩夢，甚至諱疾忌醫。69歲的譚先生受排尿問題困擾近廿年，但抗拒做手術，擔心要一世「孭尿袋」。惟病情持續惡化，2017年時在家中被送往急症室排尿，但問題始終未根治。他經轉介後到中大醫學院參與一項臨床研究，接受「前列腺動脈栓塞術」，現時生活回復正常，外出時毋須再提心吊膽，亦不用「孭尿袋」過活。

良性前列腺肥大隨着男性年齡增長愈見普遍，據衞生署統計顯示，本港半數60歲以上男士會受良性前列腺肥大困擾。中大醫學院外科學系何善衡泌尿中心主任吳志輝表示，前列腺組織不斷增生，便會壓迫尿管，導致排尿不通順，若尿液持續積聚可引致併發症，如急性或長期尿瀦留及腎衰竭等。輕症病人可服藥紓緩，以放鬆膀胱頸部肌肉及縮小前列腺，但可能會有頭暈、低血壓、降低性慾及勃起功能障礙等副作用，且問題未能根治。

負責研究的中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪指，近年病人可使用「前列腺動脈栓塞術」，透過X光影像導引，以微導管進入前列腺動脈，再用直徑約100至300微米的特製微球堵塞前列腺的微血管，令相關腺狀組織缺血性壞死及萎縮。余指，由15年18年間，有82名病人接受手術，發現有12人屬「膀胱內前列腺凸出」類型，導致術後仍需要藥物及手術跟進，而此類型可在術前用作預測術後治療的指標。