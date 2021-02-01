Dr.東：疫情下飲酒人數急升　學者稱「飲酒抗疫」屬謠言

香港控酒聯盟促政府提高酒精價格、規管酒精廣告等，以保護兒童及青少年免受其害。（洪紫嫣攝）

疫情期間，全球飲酒人數急升，社交媒體甚至出現「飲酒抗疫」的迷思。世界衞生組織擬制定全球行動計劃，減低與酒精相關的傷害，並就此展開網上諮詢。香港控酒聯盟為響應行動，於最新一期《香港醫學雜誌》發表立場聲明，建議政府提高酒精價格、限制酒精廣告等，並針對女性、兒童、青少年等群體加強宣傳及教育工作。

研究機構Global Drug Survey去年5至6月進行一項網上問卷調查，涉及11個國家、逾55,000名受訪者。結果顯示，2月的社交距離措施實施後，43%受訪者飲酒頻率增加；36%受訪者飲酒量增加；23%增加暴飲頻率，主因包括有更多時間飲酒、生活枯燥等。香港方面，去年4月的一項調查訪問逾1,500人，其中722人有飲酒習慣，而疫情期間5.8%飲酒人士的飲酒量增加，近20%受訪者曾於社交平台收到煙酒有助抵抗新冠病毒的消息。

香港大學公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶指出，飲酒抗疫之說純屬謠言，酒精百害而無一利，對身體毫無保護作用，故不存在安全的飲用量及酒精濃度。當局有必要加大力度宣傳及教育，讓社會各界正確認識酒精的危害。

香港控酒聯盟義務秘書程卓端表示，對比衞生署2014/15和2017/18年度的數據，香港飲酒人口有上升、年輕化趨勢，並有更多年輕女性開始飲酒，情況令人憂慮。她指出，現時不少酒精廣告強調自主、時尚等價值觀，兒童、年輕人往往深受其害，尤其女性的肝酵素水平較低、難以分解乙醛，且體型較小，飲酒時會承受更高毒性。她建議當局針對女性、年輕人等群體，加強教育工作，並規管商家推銷的手法。

聯盟召集人麥倩屏促請政府加強執行世衞的建議，包括提高酒精價格、降低酒精供應、規管酒精廣告、加強宣傳及教育等，以保護兒童和青少年免受酒精危害。同時，世衞亦應以《世衞組織烟草控制框架公約》爲藍本，制定一項全球控酒的律法，以群策群力，應對跨國酒商。

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