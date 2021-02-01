無人參加學生會　5間大學面臨「斷莊」

自前年本港爆發反修例風波起，各大學均被質疑成為「黑暴溫床」，而各院校的學生會亦將首次在《港區國安法》下換屆。據悉，本港8間資助大學中，僅香港大學及香港中文大學有學生參選，香港理工大學情況未明，其餘5間大學則暫未有學生組成內閣出選，極有可能「斷莊」，屆時學生會事務或由其他學生組織代為處理。

據了解，本港8間資助大學中，香港科技大學、香港城市大學、香港教育大學、香港浸會大學、以及嶺南大學均暫未有內閣出選學生會。有關大學或要舉行補選，若屆時仍沒有學生組成內閣，學生會事務或改由評議會等學生組織暫代處理。

而港大學生會中央幹事會今年亦極有可能「斷莊」，香港大學學生會學苑早前在社交平台表示，曾兩次參選並落敗的候選人麥嘉晉組成「一人莊」出選，並在諮詢大會屢遭同學質疑能力不足，同時被批評言之無物及堆砌言詞，換言之，麥正面臨第3次參選失利。

至於中大則有12名學生組成內閣「朔夜」，其候選會長林睿晞向傳媒表示，期望成功上任後可守護學術自由，包括在校內發聲，亦不排除會在校園進行示威及遊行等活動。對於會否擔心入獄，內閣12名成員經討論後，一致表明已有心理準備會被捕。