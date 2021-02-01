沙田車公廟新春續開放參拜　進廟前須掃安心出行二維碼

本港新冠疫情持續，沙田車公廟農曆新年期間將繼續開放予善信參拜，但會實施單向人流管制，控制進廟人數不多於容量一半，善信進廟前需要量體溫及掃描「安心出行」二維碼，在廟內要全程戴口罩及保持社交距離。至於大年初二(13日)早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，則不開放公眾參與，麒麟引領進廟安排亦會取消。

華人廟宇委員會今日(1日)公布沙田車公廟在農曆新年期間的最新安排，指善信祈求來年平安順境的習俗同時，亦須把廟內祈福參神活動的風險維持在可控範圍內，車公廟年三十(11日)會朝8晚6開放，年初一(12日)就會朝7晚6，年初二(13日)則朝8晚6開放，並於晚上11時會再開放至年初三(14日)下午6時；至於年初四至正月十五(15日至26日)開放時間，為上午7時至下午5時半。

委員會發言人表示，善信入內須遵守各項防疫措施，保持社交距離，廟宇入口會提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍，及確保洗手間梘液供應充足，但提醒切勿在點香區範圍使用酒精，免生危險，又呼籲善信避免於人流高峰期間前往車公廟。

沙田鄉事委員會主席莫錦貴表示，鄉議局主席劉業強會按習俗率領沙田鄉事委員會代表等人如常在年初二到車公廟求籤祈福，但由於今年疫情，政府實施社交距離與人數限制，故不會開放給公眾參與，亦會減少鄉事代表參與人數，會把祈福從以往早上9時提早至公眾開放時間前，即早上7時舉行，麒麟引領進廟安排將會取消，現時主殿內及戶外廣場的人數上限分別為40人及100人。