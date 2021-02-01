中港不承認BNO　葉劉淑儀指效用不大　促嚴格執行中國國籍法

港府配合中國反制措施，昨（1月31日）起不再承認英國國民(海外)護照(BNO)為任何形式的身份證明，亦不能用於在香港出入境。曾任保安局局長的行政會議成員葉劉淑儀今（1日）表示，有關措施對香港市民實際影響不大，因港人仍可以特區護照及香港身份證出入境，她批評英國違反《中英聯合聲明》在先，中方有權按其理解作反制，強調英方一旦再採取具敵意措施，或有大批港人移民英國，當局或會考慮進一步反制。

葉劉淑儀在電台節目表示，英國以香港實施《港區國安法》為由，容許持BNO的港人申請居留簽證是不合理，因當地亦有其國安法，認為《中英聯合聲明》並無條款不准中方保護其國家安全。她認為，中國仍有許多反制方法，例如嚴格執行《中國國籍法》等，可以只針對以BNO入籍英國的人士，屆時有關人士將自動喪失中國籍。

她估計，約有7,000名BNO持有人透過「特許入境許可」（LOTR）入境英國，相信有關人士或曾參加騷亂而擔心被捕，以及不滿《港區國安法》等。由於他們只需繳交簽證及保健費用，毋須資產及學歷審查，料英方會視之為難民。她又提到，現時考慮移民的港人，或考慮到本港經濟下滑及無前景等因素，認為他們既有決心「連根拔起」，港府應思考何時執行《中國國籍法》。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿則指，有關反制措施的影響力不算大，認為英方僅提供入籍途徑，而非讓持BNO港人即時入籍，又指目前難以推測有否國家會跟隨中方做法，不承認BNO護照為旅遊證件，強調亦可能有國家因港人移民意欲增加而放寬移民政策，呼籲各方冷靜，尊重港人選擇。

民用航空事業職工總會主席李永富表示，航空公司已發出員工指引，須檢視出境的本港旅客，是否持有永久性居民身份證或特區護照，因若只持有BNO護照，回港時或出現問題，但暫未有只持BNO護照而被拒入境本港的個案。