斥劏房租管小組「一言堂」　團體促立會召開公聽會

本港公屋不足，不少基層被迫瑟縮在租金昂貴兼環境惡劣的劏房，港府早前成立劏房租務管制研究工作小組，但就屢被批評「離地」及進度緩慢。有關注團體今（1日）批評，小組內無租戶代表，成為只有業主代表的「一言堂」，欠缺公平性，且小組所提交的文件未有納入劏房戶意見等，要求小組加開至少兩場實體諮詢會議，立法會房屋事務委員會亦應立即召開公聽會，以聆聽各界意見。另港府亦應盡快重推租管立法工作，以保障基層權益。

關注基層住屋聯席擔心，有關工作小組僅研究租管可行性，而非研究租管模式，最終得出「租管不可行」的結果，浪費討論時間，建議港府舉辦更多公眾諮詢及作檢討，並訂立針對劏房戶的租管政策，以保障板間房等所有不適切居所。聯席又批評，港府過往10年房屋政策失誤，引致大量基層居於劏房，「愈住愈窮」，促當局放寬為輪候公屋逾3年居民提供津貼的申請門檻，以惠及所有受影響人士。

聯席又指，不少劏房大廈缺乏消防安全設施，大廈的通道及樓梯被雜物阻塞或封死，若發生火警，住戶將難以逃生，認為政府應訂明業主責任，並規管分間單位的規格，以保護住戶安全。另外，不少住客面對衞生問題，例如污水渠缺乏隔氣設備或出現滲漏，促當局加強執法及監管，確保單位設計符合安全標準，並列明業主的住屋安全及維修責任。