涉聘客戶兒子換優待　摩根大通前一姐脫行賄罪

摩根大通證券（亞太）有限公司時任董事總經理梁嘉彰，涉嫌於10年前促致時任嘉里物流主席的兒子洪任毅，透過公司的「客戶推薦計劃」出任分析員，從而換取對方在生意上給予優待。梁在區院否認兩項向代理人提供利益罪受審，今（1日）被裁定全部罪名不成立。

被告梁嘉彰(51歲)被控於2010年1月至2011年10月期間，向嘉里物流時任主席洪敬南提供利益，即聘請其子洪任毅在摩根大通證券任職，作為該主席於該物流公司首次公開招股聘用投資銀行或機構時，優待摩根大通證券的誘因或報酬。

法官裁決時指，雖被告曾提供控罪所指的利益，但法庭未能肯定被告的意圖如控方所指。控方指稱有電郵顯示行賄意圖，惟部份電郵的收件人並非控方證人，法庭因而未能得知對方如何理解電郵內容，況且部份電郵中根本不見有疑似行賄意圖。有電郵更顯示，被告就着洪的兒子的面試及招聘等事宜，仍要請示其他部門主管及得到負責招聘的部門批准，證明被告並沒有話事權。

法官續指，負責招聘的部門並沒有適時向法規部提交申請，而法規部表現亦不積極，部門主管甚至連批准與否都表示不知道，明顯兩部門在處理涉案申請時存在缺失。但該些程序與被告無關，亦沒證據顯示被告有法律背景或清楚知道有關程序。而法庭亦未能排除辯方所指，被告或者只是在有關電郵中自吹自擂及炫耀自己工作的表現，故控方未能在毫無合理疑點的標準下證明被告有罪。