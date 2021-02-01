政Whats噏：上月初東京返港即被捕　區諾軒稱原本返嚟做社服令

官司纏身嘅前議員區諾軒早前到日本東京大學進修公共政策博士課程，上月初返港隔離期間，由於有份參與立法會初選「35+」，被警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》涉嫌組織及策劃顛覆國家政權罪拘捕。佢解釋，返港係要繼續履行未完成嘅社會服務令，同埋要應付官司。

區諾軒今日(1日)喺一個網台節目中解釋，由於有一宗官司被判社服令，但受到疫情影響而停止，幾乎拖咗一年，但佢又要到東京大學進修，故決定先到東京，而完成咗首個學期便返港，諗住繼續做社服令同埋應付官司，現時在港則進行遙距學習。

佢強調涉及嘅官司，法庭冇要求佢交出旅遊證件，而去東京讀書都有向法官陳述，但因民主派初選被捕後，雖則獲得保釋，但要交出旅遊證件。佢話未知日後情況點，亦唔知幾時可以返日本讀書，而大學方面都好關注佢嘅情況。

唔單止要繼續履行服務令，佢返港仲係為咗一宗上訴出庭，即係前年7月警方同示威者喺油麻地對峙期間，佢涉以「大聲公」襲警被裁定兩項襲警罪成，被判140小時社服令，佢事後提出上訴，要求撤銷定罪，而高院則駁回上訴，維持原判。佢亦話唔會就呢單案件再上訴嘞！