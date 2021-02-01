男生涉尾隨警嫂美甲師被控遊蕩　庭外見事主稱被屈涉騷擾證人

毅進男學生疑為了追求心儀的美甲師而連日騷擾她，包括在她工作的店舖外不斷徘徊、主動搭訕，更涉嫌跟隨她到女廁外，身為「警嫂」的美甲師於是報警。男生否認遊蕩及拒捕兩罪，案件今（1日）在九龍城法院開審。被告早前獲准保釋，但他沒有準時到警署報到，他解釋受到警員滋擾及恐嚇，對警方沒有信心，故不敢去報到。另外他今早在庭外指摘事主夫婦：「做乜屈我，搞到我無咗份工」。暫委裁判官黃子豪指他違反保釋條件及騷擾證人，暫時撤銷他的保釋。

23歲被告鄧梓軒，被控於2020年9月5日在九龍城廣場某店舖外遊蕩，導致女子莫雅莉合理地擔心。他另被控於上述地點抗拒合法拘捕而襲擊他人，即警長徐啟迪、警員劉智豐、警員梁顯康及警員余倩慧。

正職空姐、兼職美甲師的「警嫂」事主莫雅莉作供，稱她與被告互不相識，但被告連續4天在她工作的美容美甲店外徘徊。第一天二人並沒有交談，但其後兩天被告進店向事主查詢線面及按摩的詳情，又數次問她要電話號碼，更拉下口罩隔着店舖玻璃對著她笑，其至等她放工並跟住她往返店舖和商場廁所。兩次報警後，警員終拘捕被告。

辯方律師盤問莫，問她是不是有一個蔡姓警員男友，她回應「係又點呀」，並承認二人現時已結婚。律師又質疑她的口供並無提過，她的警員男友曾向被告表露身份，並且二人曾有爭論。莫承認雙方確「有講過幾句」，而且當時大家的態度都「唔係幾好」。