外媒報道恐影響本港金融系統穩定　議員促金管局加強溝通

全球各國開始陸續接種新冠肺炎疫苗，金管局認為全球經濟有望因疫情平穩而慢慢好轉。財經事務委員會今早（1日）以視像形式舉行會議，金管局作出工作簡報。其中有議員關注有外媒多次發布香港大量流失外資的訊息，憂影響本港國際金融中心地位。香港金融管理局總裁余偉文稱，金管局會保持與外媒及海外投資者溝通，向他們解釋香港的法治及金融系統穩定。

議員葉劉淑儀表示，有外媒稱因本港法治受損，外資企業大量離開，她認為金管局需要多加向海外投資者解釋香港的法治和金融情況穩定。財經事務委員會主席林健鋒亦指，金管局需支持本地金融業，例如近日滙豐銀行亦受到英國議員質詢，林盼金管局能主動回應事件。

余偉文解釋，金管局一直與外媒保持溝通，向外媒提供數據，澄清香港資金並沒有大量外流。金管局亦有接觸海外投資者，向他們解釋香港的情況。

香港現時與美國實行聯繫匯率制度，議員陸頌雄批評美元匯率過於寬鬆，導致本港貨幣政策欠缺彈性，建議金管局考慮將聯匯制度與一籃子貨幣掛勾。余偉文卻表示，香港作為開放型經濟體，匯率穩定非常重要，聯匯目前是最適合本港的制度。余又指，即使港元與一籃子貨幣掛勾，美元佔比亦可能相當大，利息水平與美息的聯繫性亦會較大，實施運作有困難。

對於本港第三季家庭負債佔本地生產總值(GDP)比率攀升至87.7%，保險界議員陳健波質疑金管局對家庭負債的比率有何準則，例如比率攀升至甚麼高位才算令人擔憂，政府當局又有何方法處理。金管局總裁余偉文表示，比率上升的原因之一是本港GDP下跌，指難以將家庭負債比率劃定什麼水平才合適，強調銀行審批貸款時謹慎，肯定家庭可還款才借貸，但當局會留意有關比率。余又指跨境理財通已進行至最後階段，將由簡易及低風險產品開始，之後再到保險等產品，希望逐步推出更多內地的金融產品。