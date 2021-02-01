廉署去年檢控人數上升14%　轉介處分公務員上升18%

廉政公署4個諮詢委員會主席今日(1日)匯報本港貪污情況，指去年共接獲1924宗貪污投訴（與選舉無關），較2019年的2297宗下跌16%，可追查投訴亦下跌16%，惟被檢控人數上升14%，由134人增至153人；具名投訴達7成。廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌表示，去年貪污投訴下跌，相信與疫情令經濟活動減少有關，廉署亦關注疫情令本港經濟下行可能出現的貪污風險；另外，去年共有5名公務員被控，而被廉署轉介政策局進行紀律處分的公務員為107人，較前年的91人上升18%。

鄧國斌表示，本港貪污情況可控，整體貪污投訴中，涉及私人機構佔59%；涉及政府部門佔33%；涉及公營部門佔8%。其中涉及政府部門的貪污投訴，由前年的647宗減至去年的629宗，下跌約3%；其中警務處佔173宗，下跌5%；食環署有96宗，房屋署則由33宗增至37宗。去年被廉署檢控的政府人員有5名，數字與前年的13人下跌約60%。

公營機構和私營機構的貪污投訴同樣下跌，分別有161宗和1134宗，下跌5%和23%。此外，廉署已確認就2019年元朗721事件收到市民投訴，並成立一個特別調查組別處理，由於調查仍然進行中，委員會不宜作任何評論，但強調調查組需定期就事件向其委員會匯報。

鄧又指，截至去年12月31日，廉署就前年區議會選舉共接獲850宗貪污投訴，其中817宗可追查；另外，就去年9月舉行的立法會選舉，廉署共接獲18宗選舉投訴，當中17宗屬可追查。

廉署社區關係市民諮詢委員會主席唐偉章表示，廉署最新調查發現，市民對容忍貪污只有0.4%，接近零容忍；支持廉署核心價值達98.4%；逾81.7%願意舉報，是2010年來最高，91%過去12個月看過有關廉署資訊。另外，廉署社關處去年接觸主要官員及政治委任官員，又向首長級高級公務員分享誠信管理；此外，又提醒商界，疫情期間，切勿以行賄手段爭取生意。

廉署防止貪污諮詢委員會主席黃冠文表示，防貪處去年向政府及公私營機構作出65份審查報告，提供意見達970次，包括土地共享先導計劃、創新科技、社署購置物業、過度性房屋等，希望由源頭協助決策局及公共機構及早加入防貪機制，確保建議有效落實。另外，防貪處會就今年立法會選舉提出防貪建議，包括如何防止功能組別申報虛假資歷等。