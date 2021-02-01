考評局持續虧損　擬縮減人手以人工智能評卷

香港考試及評核局上年度錄得盈餘約1740萬港元，較前一個年度減少23%，由於持續虧損，政府與考評局探討長遠財政方案，雙方將於周五(5日)立法會教育事務委員會會議上交代初步構想。據悉，有關構思包括縮減8至10個常規和項目人員、利用科技節省開支和賺取收益。

考評局已開始就需要大量人手的文憑試進行檢討，打算利用科技精簡運作流程和節省人手成本，包括在某些文憑試考試和國際及專業考試中採用電腦模式考核，如能在考試中應用科技，例如考題設計過程中使用網上考試編寫方式、以電腦模式考核方式進行口試、採用人工智能評卷，預計每年均可節省開支。

建議的改良基礎設施將有助提升考評局舉辦各類國際及專業考試的能力，從而開拓新的收入來源，政府亦會考慮提供協助，為特殊教育需要考生提供津貼、物色合適的空置校舍給予考評局和就其發展的需要提供支援，預料當相關措施落實後，考評局的結構性虧損應可大致解決，從而達到長遠財政持續穩定。

考評局早前表示，文憑試因考生人數持續下跌而出現結構性赤字，根據最新財務報表，考評局18年度帳面錄得1740萬港元盈利，較19年度大跌23%，但撇除政府該年度給予約5000萬港元津貼後，實際虧損卻近3500萬港元。

為確保考評局能為公眾提供專業的考評服務，政府由2018/19年度開始向考評局提供為期4年的非經常撥款支援，考評局會定期檢討整體人力資源，研究各項開源節流方案，盡量降低營運成本。