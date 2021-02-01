料農曆新年再有過千食肆倒閉　組織促放寬防疫措施

新冠肺炎重挫百業，有組織今（1日）發起小巴遊行至金鐘政總請願，指本港所有行業及階層均陷水深火熱，估計農曆新年間或會再有過千間食肆倒閉，認為疫情將成為常態，要求港府適當放寬防疫措施，以帶動本港經濟復甦。

復興經濟民生大聯盟指出，疫情下飲食、旅遊、美容推拿、以及運輸等多個行業生意大受打擊，當中飲食業已有逾2,700間食肆結業，估計在現行防疫措施下，在農曆新年或會再觸發過千間食肆倒閉，冀當局可放寬營業時間等限制。聯盟又批評，美容推拿業內幾乎沒有出現確診個案，但就被勒令停業，批評當局抗疫措施混亂，令業界被「一刀致命」。

聯盟認為，疫情將成常態，把抗疫目標定為「清零」是不可行，加上禁聚令下市民無處消遣，只能湧至各區商場及鄉郊地區，或會帶來反效果，認為當局應考慮在農曆新年間作有限度「鬆綁」，分散市面人流，以減低聚集播毒風險，同時亦可帶動經濟復甦。聯盟又促請港府盡快推出疫苗，以保護市民健康，隨後亦應與周邊地區商議免檢安排，為受困多時的經濟注入希望。