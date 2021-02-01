大廈現1宗不明確診或污水帶毒　工作場所爆2個案　即須強檢

新冠肺炎疫情未了，政務司司長張建宗表示，政府與醫學專家商討後，認為未來兩周是關鍵時刻，故決定會在新年期間以更進取、果斷的方式進行防疫，宣布由今日(1日)起，全港大廈只要出現1宗或以上的無源頭個案，或驗出污水感染，該大廈居民即須強制檢測。

此外，今起計的10天內、即至農曆年廿九，更廣泛及更頻密封區檢測，尤其針對個案多、樓宇質素欠佳等大廈。張又指，會收緊工作場所的強制條測要求，一旦有工作場所出現2宗或以上確診個案，都會被納入強檢範圍，亦會要求有關工作地點要停工消毒，盡力切斷病毒傳播鏈。

他提到，已成立的個案追蹤辦公室會擴闊追蹤網絡，希望做到兩層追蹤工作，即是追蹤確診者的密切接觸者同時，一併追蹤接觸者的同住成員，要求他們通知同住成員要接受強制檢測。

至於新冠疫苗方面，食物及衞生局局長陳肇始表示，復星醫藥/德國藥廠BioNTech已完成首批約100萬劑新冠疫苗的生產程序，預料將於本月下旬抵港。政府的疫苗接種工作亦已展開，將於全港18區設接種中心，並由醫護人員負責相關工作，該些中心由醫院管理局、衞生署及私家醫院等醫療機構運作，同時當局已向私家診所發出邀請，希望他們參與接種計劃，務求盡快展開接種工作。