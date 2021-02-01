向兩小學女生發送色情照片　警追緝新西蘭籍補習男老師

新西蘭籍補習老師疑發淫照騷擾2女童！據了解，其中一名受害女童為11歲的小五學生，她自去年11月起在屯門一間私人補習社補習英語，並由涉事的39歲的新西蘭籍男子擔當其老師。她早前與另一名11歲男童一起完成英語課程後，該名男子向女童索取手機號碼，聲稱會發送一些英文文章及練習予女童，女童不虞有詐，遂將號碼告知對方。

至前日(1月30日)晚上約7時，該名男老師開始向女童發出大量挑逗性訊息，同時附上大量展示其生殖器官的相片及影片，女童被惡心訊息嚇倒，慌忙告知43歲母親，其母遂於翌日(1月31日)到天水圍警署報案。

警方調查期間，發現事發當日下午5時許，屯門亦有一名10歲小二女生遭同一老師騷擾，她在進行視像課程後，對方突然傳送調情訊息及不同的外籍兒童裸照至其手機。一名姓謝(47歲)家庭主婦得悉事件後，立即向補習社負責人了解情況。負責人聞言大為緊張，立即查問該名男老師，惟他堅持否認，並拒絕負責人查閱其手機相片，負責人察覺有異，立即終止對方工作，其後報案求助。

警方經初步調查後，將案件列作發布兒童色情物品，惟現時仍未掌握涉案男子行蹤，正全力追緝他歸案。