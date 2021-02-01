廠商會發表財政預算案建議　冀政府推第三輪保就業

新一份財政預算案將於本月24日公布，香港中華廠商聯合會（廠商會）今午（1日）會見傳媒發表對財政預算案的多項建議。會長史立德預料2021年本港的貨物出口貿易將錄得5%增長，而GDP增長率則約為3至4%，將要求港府支援工業及中小企，對特定行業如旅遊及餐飲業推行第三輪保就業資助，及讓部份需要停業的行業有條件復業。

史立德建議政府協助港商加入內地市場雙循環、推動再工業化、打造及改善香港製造品牌。對於美國早前規定所有香港出口至美國的產品，不可標記「香港製造」，史認為美方舉措不合理，表示會極力爭取，又指一直對香港製造引以為榮，特別是香港製造的食品工業，很受國內人士歡迎。

史表示，因為疫情關係，認為政府應暫緩統一勞工假及公眾假、調整最低工資等措施。他強調並非商界有所私心，只是現時疫情嚴峻，應主力應對疫情及救經濟，重申並非反對統一假期政策。至於原訂於去年末的工展會取消，史盼在農曆新年後可再探討重新舉辦的機會，或改變營辦方法，將工展會分拆至18區各區內舉行，化整為零。

另外，被問到隨著英國推出的bno簽證政策，會否令本港出現大量資金流失，廠商會行政總裁楊立門表示，目前未見有資金外流風險及公司撤離問題，本港樓市隱定。楊指港人移民定必帶同一定資產，但難以預計會否於未來回流，要再視乎情況。