惠州艦停泊中區軍用碼頭　駐港解放軍持槍戒備

中區軍用碼頭於去年9月29日起正式移交駐港解放軍，並劃為軍事禁區。至今早(1日)，解放軍軍艦「惠州艦」緩緩在維港繞了一圈，之後停泊在該碼頭。今次為該碼頭首次有解放軍軍艦停泊。

有市民於早上11時許，發現有軍艦由西環駛往碼頭，兩旁有兩艘水警輪護航，途經維港時曾噴出很多黑煙。記者現場所見，碼頭有鐵絲網及閘圍封，寫有「軍事禁區，不得擅入」等字眼，並有軍人持槍在岸上及甲板上巡邏，守衞森嚴。軍艦船身編號596，寫有「中國人民解放軍駐香港部隊惠州艦」橫額。

惠州艦的型號為056型導彈護衞艦，屬中國自行研製設計生產的新一代輕型導彈護衞艦，標準排水量及滿載排水量分別為1300噸和1440噸，全長約90米、闊約12米。惠州艦可乘員人數為60人，甲板設有直升機飛機升降平台，需要時可供直9C直升機升降。惠州艦設計理念非常先進，具備多型武器裝備、隱藏性能高、電磁相容性強，特別在對打擊海上目標、反恐、反導及電子戰等方面的作戰能力較強。

翻查資料，解放軍駐港部隊於2018年3月展開海空聯合巡邏行動，期間惠州艦從昂船洲海軍基地開往香港東博寮海峽進行巡邏，再到維多利亞港會合三架直升機，進行聯合巡邏。