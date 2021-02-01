一晚封4區　元朗尖沙咀九龍城油麻地多幢大廈須強檢

港府一夜四度突襲封區！位於元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓，以及尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈今晚7時起被列受限區域，區內人士須留在其處所並接受強制檢測。直到晚上8時，港府再度發出封區公告，指自晚上8時起限制在九龍城指明「受限區域」，即馬頭圍道23-35號隆基大樓；及後到晩上8時半，港府發公告限制在油麻地指明「受限區域」，即新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，四區目標是在明日上午約7時完成此行動。

其中在彌敦道80號金鑾大廈外，東網記者現場所見，大批警員已到場拉起封鎖線，亦有一批穿着保護衣物人士在大門外等候。晚上約7時半，有貨櫃車將物資及流動廁所運抵金鑾大廈外，而大廈居民狀甚輕鬆，更打開窗戶向圍觀人群揮手示意。

居住金鑾大廈附近的張先生表示，該大廈有好多劏房，又指尖沙咀區衞生情況欠佳，稱所謂的封區檢測只是「做嘢畀人睇」、「做騷」，數次封區檢測後都沒有發現確診，認為做法沒有效益，「人哋封10日8日，你封一晚有鬼用咩，啲人好多都未返屋企」，並擔心自己居住的大廈會被封，「都驚佢（政府）煩到我㗎」。

根據衞生防護中心資料，尖沙咀金鑾大廈今新增2宗，累計3宗確診；紅磡隆基大樓添2宗，累計3宗確診，集中在A座。至於元朗好彩洋樓在過去14日錄得1宗確診，眾坊街59A錄得1宗，其餘受限區域在過去2周均沒錄得確診個案。