亞視大埔廠房變虛擬貨幣礦場　科技園︰正調查事件

轉型為網絡電視的亞洲電視涉將大埔廠房變虛擬貨幣礦場，並用作推銷投資。有指一個名為「瑞鑫礦場」的投資平台由去年底開始，在亞視大埔廠房內多次舉辦招商活動，向參與者推銷與虛擬貨幣Filecoin有關的「挖礦」服務，過程中有參加者斥資認購了「挖掘機」服務。亞洲電視客戶服務部僅回應指，已轉交相關部門跟進回覆。

據悉以上廠房2樓被用作招商會舉辦場地、在招商活動中有參與者被帶往參觀廠房內2樓及3樓的錄影廠及會議室。該廠房另設擺有多個疑似電腦伺服器的「礦機房」、而整個廠房由地下至3樓則多處貼有瑞鑫礦場的宣傳海報。

東網翻查證劵及期貨事務監察委員會資料，暫沒有「瑞鑫」相關的項目。而公司註冊處查冊系統亦未能搜出「瑞鑫礦場」的公司註冊資料。

負責管理大埔工業邨的香港科技園公司表示，正就此事進行調查。由於一宗有關亞視的案件已進入司法程序，故不會就這事件作出進一步評論。

去年5月底，科技園入稟高院，指根據與亞視簽訂地契文件列明，該廠房需遵守特定條款，包括只可作電視、影片、多媒體資訊製作及發行用途，惟發現亞視以該廠房從事紡織、借貸及証券投資等業務，要求法庭頒令亞視交還廠房地皮，並向其追討累計額外地價約380萬港元及交回地皮前的中間收益。