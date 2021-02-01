首批新冠疫苗本月抵港　已要求藥廠確保港採購疫苗不受影響

新冠肺炎疫情反覆，各地政府陸續安排市民接種疫苗。港府稱最快本月起展開新冠疫苗接種計劃，食物及衞生局局長陳肇始則指，首批100萬劑復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苖已完成生產，預料將可如期於本月下旬抵港，又指已向藥廠提出需確保本港採購的疫苗出口不受影響。

食物及衞生局局長陳肇始稱，目前目標仍是每種疫苗技術平台採購至少一款疫苗，即採購四款不同的疫苗，而總採購劑量將足夠供應最少全香港得兩倍人口。她又指，根據條例，認可復星疫苗在港使用，並已要求疫苗供應商要繼續提交最新的臨床、安全數據及不斷更新資料等。

她明言，期望在18區設立疫苗接種中心，並已去信予醫管局、私營醫療機構和私家醫院等機構協助營運。她稱，會邀請私家診所，協助疫苗接種，形式類同流感疫苗接種。

另外，醫護、護理員等群組將會獲優先接種疫苗，而其他因工需要的人士，如對基建運作重要的人士等，亦會考慮盡早為他們接種。而局方已設立臨床事件評估專家委員會，監察疫苗接種的情況，會否有不良反應並提出建議。