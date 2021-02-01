劏房租務管制工作進展緩慢　團體批評欠透明如黑箱作業

立法會房屋事務委員會今日（1日）舉行視像會議，討論石籬中轉房屋及劏房租務管制研究工作小組進展等問題。議員批評政府就劏房租務管制的工作相當緩慢，令不少住戶需要「捱貴租」，亦有關注團體炮轟政府官員如身處火星，懶理劏房戶苦況，劏房租務管制研究工作小組又欠透明度，如同黑箱作業。

清拆石籬中轉房屋問題備受關注，議員陳恒鑌稱清拆目前唯一位於市區的中轉房屋對住戶造成極大影響。他直言，政府首要條件不可令人無家可歸，質疑此舉為「社會涼薄到開倒車」。議員鄭松泰亦擔心，政府此舉反映未來並不需要中轉房屋，擔心未來有需要住戶只能暫住組裝合成屋。就此房屋署回應指，目前首要目標為興建公屋，故會將土地優先用作興建公屋，而非中轉房屋。

另外，房屋署代表亦指會向城市規劃委員會申請，為將軍澳公營房屋提升地積比率，由6.5地積比增加到6.7，以增加房屋供應，回應市民訴求。

關注基層住屋聯席於會後回應指，議員於會上僅代市民訴苦，卻沒有提出實則建議及監管政府官員，無助解決劏房戶目前面對問題，非常可笑，又指工作小組如同黑箱作業，諮詢過程欠透明度。