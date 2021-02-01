10歲女困尖沙咀圍封區　母遙望慰藉　終獲酌情放行

政府今晚(1日)於尖沙咀彌敦道金鑾大廈突襲式圍封，該廈劏房及商戶林立，不少居民困於單位內，亦有髮型屋連同職員及顧客多達數十人，被迫留於店內過夜，更有母親因離開店舖用膳，獨留年僅10歲的愛女於圍封範圍險「骨肉分離」，只能隔空相望，以電話聊表相思，幸其女兒最終獲酌情離開大廈，母女團聚，大團圓結局。

吳女士今午攜同其10歲女兒到金鑾大廈2樓髮廊剪髮，因為剪髮需時，等候期間吳女士離開店舖食飯，豈料大廈突然被封，與其愛女因圍封被迫短暫「骨肉分離」，感到萬分無奈，圍封期間女兒以手提電話與母親聯絡，又到窗外向母親揮手，最終其女兒獲酌情安排離開封鎖範圍。吳女士又透露上址有多顧客被困，當中1人是外賣員。

吳女士母女重逢後，表示自己非該大廈居民，發現封區後不斷向在場人員反映要求酌情讓其女兒離開。她指2樓是一間髮廊，不能休息、睡眠、吃東西，女兒明日亦要上學，家中亦有另一名子女需要照顧。

被問到女兒是否未獲檢測結果就獲離開，她強調女兒已進行了檢測，「明白為特別事件，故不希望此事被特別渲染，政府有彈性酌情處理係好嘅，但就唔係濫用呢個制度啫」。她又指，其本人亦同意不出來是好，「但大廈非住宅區，路過畀你咁樣封，又唔放非當區居民返家」。她強調是不同意一刀切早上7點才可離開，感嘆「本身都以為無希望㗎喇」，又指因此事而感「好攰好折騰」。

有留店顧客認為，除未能返家感到不便，「幾十人三唔識七」困於一室會更危險。東網記者致電位於大廈2樓的髮廊「HAIR PEACE」，接待員黃小姐表示，目前需店內過夜，等待封區完成，對此感十分無奈。她又批評政府封區檢測做法並不可行，「無啦啦俾你(政府)被封咗、好擔心」，因臨近新春，今日多了客人光顧，目前有數十名客人在店內，另有約40名員工。她又指大廈衞生環境不錯，職員每日都會清潔後樓梯。

在8樓經營賓館的沈先生表示，當局沒有告知會如何處理租客檢測事宜，而大門設有密碼鎖，若警方要求的話亦會告知密碼，以便有關人員行動，惟當局暫時未有人員向他們詢問密碼。他對封區感到愕然，又指影響生意在所難免，透露賓館7間房已全數租出，涉及約9名租客，當中有外籍人士，大多數是暫時居住，現時賓館職員已下班，自己暫時沒有打算內進，但會在現場等候，配合當局行動。

住戶陳同學獨自提着外賣站在封鎖線外，他指姊姊仍在家內，剛才通知他大廈有機會被封，故着他去買外賣，「叫我買埋佢嗰份」。他指，正詢問其姊是否要購買更多食物，又指未做過檢測，坦言回家發現此場面「有啲驚，企喺度唔知做咩，又唔入得去」，他又指，明日(2日)下午2時需回校應考地理科，雖然上學未必受阻，但擔心會影響作息。

居住附近的張先生表示，該大廈有很多劏房，又指尖沙咀區衞生情況欠佳，稱所謂的封區檢測只是「做嘢畀人睇」、「做騷」，數次封區檢測後都沒有發現確診，認為做法沒有效益，「人哋封十日八日，你封一晚有鬼用咩，啲人好多都未返屋企」，並擔心自己居住的大廈會被封，「都驚佢(政府)煩到我㗎」。

油尖旺區議員賀卓軒表示，彌敦道一帶亦較多賓館，根據大廈冷氣機數目，估計高層有較多劏房，難以預計有多少名住戶受影響。他剛才已與民政專員聯絡，將會逐一拍門提醒居民檢測。他又指，雖然目標於明日(2日)解封，但金馬倫道一向較繁忙，擔心屆時交通會大受影響。