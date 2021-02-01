9人涉非法集結辯方庭上播片　警方驅散行動時有人叫街坊跳樓

前年10月1日黃大仙的示威活動很快演變成衝突，警方事後控告9名男女參與非法集結罪。他們否認控罪，案件令天（1日）在西九龍法院開審。當日指揮驅散行動的督察出庭作供，交代當時示威者堵路及向警方擲物的情況。辯方則播放由警方錄影的行動片段，顯示防暴警察在路面採取驅散行動時，一度與樓上街坊互罵，並說：「收嗲啦！天使，跳落嚟！」未幾便有警員提醒同袍正在錄影。被問到片段是否屬實，該督察表示不清楚是誰說的。

7男2女的被告，依次為高子晉、甄健輝、許忻陽、李咏梅、羅妙霏、林坤煒、鍾孝庭及兩名只有15及14歳的少年，他們同被控於2019年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名人士，參與非法集結。

督察韓繼榮供稱，當日警方於下午約2時，接到消息指鑽石山地鐵站有示威活動，遂派員到場處理。韓帶領40名防暴警察乘車至鳳德道時，看見近200名示威者聚集，他們用磚頭、鐵欄等雜物堵路，又滿地撒溪錢。警方向示威者警告無效後，兵分兩路沿鳳德道往西及盈鳳里進行驅散。韓負責前者，惟過程中示威者不斷向警方叫囂指罵，以及投擲磚頭和雞蛋，致警方發射催淚彈還擊。

辯方盤問時，播放警方當日錄影的行動片段，指出過程中不見有示威者向警方投擲雜物。惟韓不同意，解釋影片碰巧拍攝不到相關畫面，但警方的確遭到襲擊，故才發射催淚彈。辯方又指出，沒有證據顯示沙田㘭道的聚集人士與鳳德道的堵路事件有關，韓表示同意。