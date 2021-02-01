男子認無牌管有無線電通訊器　待非法集結案審結後判刑

無業漢被指在前年11月10日帶着無線電接收器到旺角參與非法集結，同時涉嫌抗拒警員，他被控非法集結、抗拒在正當執行職務的警務人員、以及在沒有領有牌照的情況下管有作無線電通訊之用的器具罪。案件今天（1日）在九龍城法院開審，被告否認非法集結及拒捕兩罪，但承認無牌管有無線電通訊器罪，判刑會待審訊完畢後一併處理。

33歲被告諸榮鋒，報稱無業。他被控於2019年11月10日，在旺角彌敦道一帶連同其他身份不詳的人非法集結在一起，作出擾亂秩序的行為，破壞社會安寧；抗拒執行職責的警務人員，即警員林德康；無牌管有作無線電通訊之用的器具，即兩部無線電接收器。

警員林德康作供稱，當日他與同袍在彌敦道近奶路臣街下車驅散示威者及清理堵路雜物，他發現10至15米外有約10人聚集，大部分人戴上口罩，於是警告他們，但有5至6人沒有離開，當中包括被告。他再次警告不果，於是衝前用胡椒噴劑噴向被告，又將被告拉倒地上，期間被告不斷扭動身體掙扎，嘗試逃走，最終由同袍合力制服和拘捕被告。

辯方質疑警員為何只拘捕被告，指警方選擇性執法，而被告當日雖然有戴口罩，但並非穿著黑衫黑褲，非示威者打扮。辯方又質疑警員有沒有了解過被告與附近5至6人是否相識，但卻指控被告有份參與非法集結。警員則承認不肯定他們有沒有交談。