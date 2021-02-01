黎智英Mark Simon緬甸攪局　疑曾贈名錶予政變軍頭

緬甸國防軍總司令敏昂萊周一（1日）發動軍事政變，資料顯示，壹傳媒黎智英早年密謀在緬甸投資，疑曾透過其親信Mark Simon向敏昂萊贈送名錶拉關係，換取投資機會。

化名「壹傳媒股民」的匿名人士2014年爆料指，黎智英早年與緬甸政商界、包括軍政府及反對派人士有頻繁接觸，包括2013年1月中在美國國防部前副部長沃爾福威茨（Paul Wolfowitz）陪同下訪問緬甸4日，先後會見當地運輸部、工業部、商貿部等官員，以至緬甸中央銀行主席。網上圖片可見，黎智英﹑沃爾福威茨﹑Mark Simon與敏昂萊及一眾緬軍高層曾經合照。

「壹傳媒股民」指，Mark Simon透過緬甸商人Phone Win認識當地政要，後者於2013年年六月曾發電郵予Mark Simon，提醒對方向敏昂萊贈送名錶，涉嫌藉以賄賂對方，換取在當地做生意。

此外，黎智英被揭又多次向緬甸反對派人士Yuza Maw Htoon捐款，首次在2013年7月，捐出逾16.1萬美元（約125萬港元）；另一次是同年9月，捐出約14.5萬美元（約113萬港元）。資料顯示，Yuza Maw Htoon曾經參加緬甸全國大選，是當地兩個非政府組織的始創人。