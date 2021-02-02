政府公布22幢疫廈須強檢　包括女人街一帶13幢大廈

政府昨（2月1日）深夜刊憲列出22幢疫廈，要求於指定期間身處這些大廈的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測，包括位於旺角通菜街（女人街）、豉油街及花園街一帶，污水樣本檢出新冠病毒的13幢大廈。以下為新增疫廈名單：

位於指定區域以外，污水樣本檢出新冠病毒的大廈

1. 旺角豉油街25-31號/通菜街2號

2. 旺角花園街7-9號/豉油街33號裕旺大廈

3. 旺角花園街11-11A號四海大廈

4. 旺角花園街19號花園廣場

5. 旺角花園街33-35號

6. 旺角花園街37-39及39A號金旺樓

7. 旺角通菜街4號

8. 旺角通菜街6-8號

9. 旺角通菜街10-12號

10. 旺角通菜街14-16號

11. 旺角通菜街18號金華樓

12. 旺角通菜街20-22A號達明大廈

13. 旺角通菜街24-24A號/山東街48號泰豐大廈

位於指定區域以外，新增一宗或以上源頭不明的確診個案的大廈

1. 何文田忠孝街60號愛民邨敦民樓

2. 何文田佛光街68號何文田邨逸文樓

3. 紅磡差館里8號家維邨家禮樓

4. 佐敦白加士街66-66A

5. 西營盤薄扶林道63號1座(AmberHouse)

6. 北角堡壘街11-17號偉文大廈

7. 西營盤威利麻街8-12號星輝大廈

位於深水埗指定區域，新增一宗或以上確診個案的大廈

1.深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓

與荃灣綠楊新邨R座18樓一個單位的個案有流行病學關連

1.荃灣綠楊新邨D座

任何在今年1月19日至2月1日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月4日或之前接受檢測；受檢人士若在今年1月30日至2月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。