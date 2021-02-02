政府公布22幢疫廈須強檢　包括女人街一帶13幢大廈

2021年02月02日 00:15
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    政府公布22幢大廈須強檢。
    政府昨（2月1日）深夜刊憲列出22幢疫廈，要求於指定期間身處這些大廈的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測，包括位於旺角通菜街（女人街）、豉油街及花園街一帶，污水樣本檢出新冠病毒的13幢大廈。以下為新增疫廈名單：
    位於指定區域以外，污水樣本檢出新冠病毒的大廈
    1. 旺角豉油街25-31號/通菜街2號
    2. 旺角花園街7-9號/豉油街33號裕旺大廈
    3. 旺角花園街11-11A號四海大廈
    4. 旺角花園街19號花園廣場
    5. 旺角花園街33-35號
    6. 旺角花園街37-39及39A號金旺樓
    7. 旺角通菜街4號
    8. 旺角通菜街6-8號
    9. 旺角通菜街10-12號
    10. 旺角通菜街14-16號
    11. 旺角通菜街18號金華樓
    12. 旺角通菜街20-22A號達明大廈
    13. 旺角通菜街24-24A號/山東街48號泰豐大廈
    位於指定區域以外，新增一宗或以上源頭不明的確診個案的大廈
    1. 何文田忠孝街60號愛民邨敦民樓
    2. 何文田佛光街68號何文田邨逸文樓
    3. 紅磡差館里8號家維邨家禮樓
    4. 佐敦白加士街66-66A
    5. 西營盤薄扶林道63號1座(AmberHouse)
    6. 北角堡壘街11-17號偉文大廈
    7. 西營盤威利麻街8-12號星輝大廈
    位於深水埗指定區域，新增一宗或以上確診個案的大廈
    1.深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓
    與荃灣綠楊新邨R座18樓一個單位的個案有流行病學關連
    1.荃灣綠楊新邨D座
    任何在今年1月19日至2月1日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月4日或之前接受檢測；受檢人士若在今年1月30日至2月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。