疫下求職困難　大學畢業生：寄10封履歷先有一次回音

經濟不景，畢業生求職倍添困難，今年的求職狀況正如畢業生流傳的戲言所指：「苦戰四年、敗於肺炎」。香港浸會大學昨日（1日）舉行浸大僱主午宴，讓學生與僱主以午餐聚會的形式進行一對一的交流，有畢業生指「都要寄10次履歷表先有一兩份有回音。」

浸大僱主午宴共有20多位僱主與學生進行一對一午餐聚會，參與活動的安永總監及亞太區人力資源發展主管黃耀瑩稱，雖然公司過去一年聘請人手並沒有減少，但招聘活動改為線上招聘會等不同形式，但正因面試招聘改為網上進行，因此更需要看到同學「積極、creative(創意)同有passion(熱誠)」的一面。

她又指，因應疫情關係，許多公司亦開始考慮招聘更多元化的工種以配合疫情下的營運，如稅務、諮詢、數碼科技、資訊科技等亦成公司熱門招聘工種。她鼓勵苦苦尋工的年輕人，應認清自己目標，勇於追求夢想，勿輕言放棄。

畢業生周凱怡形容，今年畢業生處於變遷年代，現時形勢「即使有危都有機」，原本作為會計系學生的她只打算畢業後進入大公司，然而，疫情期間令她有更多時間細想未來路向，現時除大型公司外，她亦希望在社企工作，以自身知識幫助社企營運。她坦言，在好工難求的情況下，或許難以找到全職，但可多試兼職工作甚至實習，不要限制自己的發展路向。

浸會大學事務處助理輔導長及事業策劃中心主管鄧藹儀則表示，據校方數據顯示，畢業生就業率與去年相若，但選擇繼續升學或進修的畢業生就由去年的10%輕微增加至13%。她認為就業率之所以沒有太大下跌，是因為同學面對疫情態度變得更積極。而且學校在疫情期間也有為學生提供就業支援，如舊生職場分享、一對一的職業輔導、提升溝通技考訓練、提供短期課程等，以保持學生的競爭力。