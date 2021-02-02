港府封鎖4區強制檢測　望早上7時完成

為應對新冠肺炎疫情，港府在昨日(1日)晚上7時起的一個半小時內，突襲封鎖4區，指明「受限區域」，區域內任何人須都參與強制檢測，未經當局許可不准離開。昨晚7時起，尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈、元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓，被列受限區域。到8時，港府再發封區公告，限制在九龍城區紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓；至晩上8時半，港府再發公告限制在油麻地果欄一帶、新填地街142-148號及眾坊街59A、59B、59C號、新填地街150-160號及永星里2A號亦納入指明「受限區域」。4區目標是在今日(2日)上午約7時完成行動。

大批警員昨晚7時前在彌敦道80號金鑾大廈外架設封鎖線，大量防疫人員在大廈外設置檢測站。昨晚約7時半，貨櫃車將檢測物資及流動廁所運抵金鑾大廈外，防疫人員安排大廈內人士接受強制檢測。油麻地受限區域封鎖後，梁顯利社區中心成為檢測地點。

在元朗，另一批防疫人員昨晚9時半左右，在安興遊樂場搭建帳篷設立檢測站為好彩洋樓居民檢測；九龍城隆基大樓對開，警方昨晚在馬頭圍道拉起封鎖線，政府人員於晚上約9時半左右，開始為居民進行檢測。

《東網》將為各位跟進紅磡、油麻地及元朗受限區域的情況。